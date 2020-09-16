浦江國際擬私有化美上市奧盛創新

根據建議函件，公司建議以現金按每股美國存託股份5美元之價格或以現金按每股奧盛股份1.667美元之價格收購所有奧盛創新已發行而尚未由集團或其聯屬公司擁有的股份。各美國存託股份代表三股奧盛股份。

於該公告日期，公司透過Acme Innovation持有奧盛創新已發行股本中約65.9%。

倘私有化建議得以進行並按建議函件中的指示性發售價計算，則預期公司根據私有化建議所付開支總額將為約1,120萬美元，且有關金額將以公司的內部資源及銀行融資提供資金。

此外，預期奧盛創新將自納斯達克下市，並成為集團全資附屬公司。

董事會認為，私有化建議將有利於集團，原因為其將使公司精簡集團之企業架構及提升經營效率。

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