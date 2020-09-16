金衛醫療私有化獲批 下周三最後交易日
2020年09月16日 22:02
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金衛醫療(00801)公布，有關批准私有化計劃的決議案已周三(16日)舉行的法院會議上獲通過。
公司預計股份於聯交所的最後交易日將為9月23日，並將10月16日下午4時正起撤銷股份於聯交所的上市地位，於10月23日或之前寄發計劃項下現金付款支票。
金衛醫療於6月中旬獲Meditech Global Group以安排協議方式提出私有化，每股作價現金0.88元。
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