金衛醫療私有化獲批 下周三最後交易日

公司預計股份於聯交所的最後交易日將為9月23日，並將10月16日下午4時正起撤銷股份於聯交所的上市地位，於10月23日或之前寄發計劃項下現金付款支票。

金衛醫療於6月中旬獲Meditech Global Group以安排協議方式提出私有化，每股作價現金0.88元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020