【財經評論】華攘外必先安內　全方位迎貨幣戰

世界在變！受新冠肺炎疫情衝擊，全球霸主美國陷入二戰以來最嚴峻的經濟衰退，政府財赤不斷飆升。聯儲局無限放水開弓已沒回頭箭，美國的超低利率和美元貶值漸成常態。中國手持的美元購買力日降，加上美國實施各項制裁限制美元出路。如今兩國既朝向「脫鈎」，中國得決心以「去美元」、促經濟和穩匯率三條路線迎貨幣戰，打好這場硬仗！

自2018年3月中美貿易戰開打，離岸人民幣一直貶值，至今年5月逼近7.2關才反彈，近月升值趨勢成焦點。

綜觀如今中國面對來自美國挑戰，非單只是貿易關稅、科企和中、港官員被制裁等問題，更「攞命」的是美國無限「放水」，令美元持續貶值，美債實際收益率下降，風險資產和貴金屬價格趨升，對中國構成輸入性的資本通脹的風險。若非油價低企，影響更加明顯。面對美元積弱，如何推動中國的外匯儲備多元化乃大問題。可如今中國5G全球發展遇阻，反華情緒亦令中資在全球併購以及海外直接投資的速度放慢。

人民幣持續升值勢影響中國出口業復甦，樓市泡沫難治，金融市場亦陷兩難，威脅經濟可持續發展。如今美元如失控怪物，任憑聯儲局印更多的美元，也無法重振美國經濟；天文數字的政府債務，得繼續透支美元信用來支撐，致使全球貨幣續「鬥爛」，大量零息借入的美元熱錢滲透資本市場各環節，衝擊主要貨幣市場，包括中國。

表面上，引入更多美元直接投資有利推動中國經濟增長，可美元購買能力和投資收益今非昔比，更多的美元熱錢流入，將令中國資本市場槓桿上升，資本通脹，激化樓市泡沫，更甚是炒高商品價格，居民財富購買力不知不覺間被打折扣。長此下去，美國不動刀槍，足以搞垮中國經濟，正正就是美國利用美元霸權殺敵於無形之舉。

為了化解危機，攘外必先安內！季內中國主動加緊調控樓市和金融市場風險，促房企減債，加快資本市場改革，引導資金重回實體經濟，並加強區域合作推動「去美元」交易，加快發展數碼人民幣作為「備胎計劃」。

隨着中國經濟逐步回暖，因疫情而推出的刺激經濟措施有序退場，人民幣升值至一定水平將有回調，之後回復區間上落，穩定市場預期。可若中美關係惡化，人民幣回貶壓力不容小覷。

中美之戰，是未來世界經濟主導權之爭，難望三數年就能分勝負；可一旦確認了贏輸家，將展開百年新秩序！

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