新股專輯︰中銀保監限網貸公司融資 螞蟻有隱憂
2020年09月16日 23:00
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阿里巴巴(09988)旗下經營支付寶等金融科技產品的螞蟻集團無疑是港股今年下半年最火熱的新股。不過，中國銀保監周三的一份文件可能會衝擊該公司今年上半年近5%淨利潤的網上小額貸款業務。
中銀保監剛宣布，一家小額貸款公司的銀行及股東貸款不應超過其資產淨值，資產抵押證券(ABS)及發債的融資上限則不得超過有關公司資產淨值的4倍。
螞蟻集團於2014年推出「花唄」產品，招股文件形容它是「中國最早的數碼化循環無抵押消費貸款之一，可用於日常消費支付」；翌年再推出「借唄」， 招股文件形容它是「額度最高的短期數碼化無抵押消費信貸產品……以滿足在我們平台上積澱了一定信用紀錄的用戶的更高消費需求」。
「花唄」的最低貸款額度為20元(人民幣‧下同)，可享40日免息，而「借唄」的最低貸款額度為1,000元，不設免息，兩者均可有3至12個月還款期。「唄」在北方話的意思相當於廣東話的「囉」，「花唄」的含義大致是「想使錢？使囉」。
招股文件披露，經營「花唄」的全資子公司「螞蟻小微」和經營「借唄」的全資子公司「螞蟻商誠」，今年上半年的淨利潤分別為4.33億及6.21億元，而集團淨利潤(未扣除少數權益)為219.23億元，換言之兩家公司的淨利潤貢獻度達4.81%。文件又列明，「螞蟻商誠」及「螞蟻小微」在正常業務過程中進行證券化交易，「把發放貸款和墊款轉移至由第三方設立的資產管理計劃(向投資者發行資產抵押證券)」。
內地業界分析，中銀保監的新規會令內地微型貸款公的槓桿融資面臨更大限制，如螞蟻集團發行ABS的能力，或許螞蟻集團要設立新的實體去適應新規。新規例容許新成立的網貸公司有註冊資本10倍的槓桿，並要求有關公司到一個省開辦業務前要先取得當地監管部門許可。
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