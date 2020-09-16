新股專輯︰中銀保監限網貸公司融資　螞蟻有隱憂

中銀保監剛宣布，一家小額貸款公司的銀行及股東貸款不應超過其資產淨值，資產抵押證券(ABS)及發債的融資上限則不得超過有關公司資產淨值的4倍。

螞蟻集團於2014年推出「花唄」產品，招股文件形容它是「中國最早的數碼化循環無抵押消費貸款之一，可用於日常消費支付」；翌年再推出「借唄」， 招股文件形容它是「額度最高的短期數碼化無抵押消費信貸產品……以滿足在我們平台上積澱了一定信用紀錄的用戶的更高消費需求」。

「花唄」的最低貸款額度為20元(人民幣‧下同)，可享40日免息，而「借唄」的最低貸款額度為1,000元，不設免息，兩者均可有3至12個月還款期。「唄」在北方話的意思相當於廣東話的「囉」，「花唄」的含義大致是「想使錢？使囉」。

招股文件披露，經營「花唄」的全資子公司「螞蟻小微」和經營「借唄」的全資子公司「螞蟻商誠」，今年上半年的淨利潤分別為4.33億及6.21億元，而集團淨利潤(未扣除少數權益)為219.23億元，換言之兩家公司的淨利潤貢獻度達4.81%。文件又列明，「螞蟻商誠」及「螞蟻小微」在正常業務過程中進行證券化交易，「把發放貸款和墊款轉移至由第三方設立的資產管理計劃(向投資者發行資產抵押證券)」。

內地業界分析，中銀保監的新規會令內地微型貸款公的槓桿融資面臨更大限制，如螞蟻集團發行ABS的能力，或許螞蟻集團要設立新的實體去適應新規。新規例容許新成立的網貸公司有註冊資本10倍的槓桿，並要求有關公司到一個省開辦業務前要先取得當地監管部門許可。

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