結好系獲提現金要約收購全部已發行股份
2020年09月16日 23:00
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結好控股(00064)主席洪漢文透過要約人Honeylink Agents Limited作出自願有條件現金要約，以收購結好控股全部已發行股份，每股現金0.17元，較最後收市價0.1610元溢價約5.59%，註銷每份結好控股購股權現金價0.0001元，要約人根據結好控股股份要約應付之最高現金代價將約為11.49億元。
倘結好控股股份要約於所有方面成為或宣布為無條件，要約人其後將須作出無條件強制現金要約，以收購結好金融(01469)股份，每股結好金融要約股份代價為0.4726元，較收市價每股0.71港元折讓約33.44%，要約人根據結好金融要約應付之最高現金代價將約為2.95億元。
要約人擬透過其內部資源及貸款融資為該等要約項下應付代價約14.45億元撥資。要約人擬維持結好控股及結好金融之上市地位。
結好控股及結好金融周四日上午九時正起恢復買賣。
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