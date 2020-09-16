恒生員工初步確診　土瓜灣分行停止服務14天

初步確診的員工16日上班前探測體溫正常，工作期間一直全程佩戴口罩。中午時候，她收到衞生防護中心通知，其被列為密切接觸者並需要接受檢測，她隨即離開分行。銀行會為該員工提供適切的支援及協助。

此外，該行已安排土瓜灣分行其他員工接受深喉唾液測試，並會留在家中自我隔離14天。銀行確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

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