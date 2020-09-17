東方日報B2：華為遭斷供 晶片股照爆升
2020年09月17日 00:05
東網電視更多新聞短片
中國科企華為所設計的晶片現在基本上已經被美國斷供，惟半導體股份周三普遍做好，中芯國際(00981)股價收漲3.63%，其拚命追趕的對象台積電更再創新高。歐資券商瑞銀上調全球半導體今年收入預測至4,310億美元(約3.36萬億港元)，即按年增長4.5%，並估計明年增速會加快至9.6%。
中芯已向美國申請繼續給華為供貨，市場憧憬中芯能夠保住一個發展先進晶片製程的重要夥伴，股價一度急彈9.52%，連帶同業華虹半導體(01347)股價周三(16日)亦收漲6.43%，膺表現最佳恒生科技指數成分股。
另邊廂，蘋果公司(Apple Inc.)剛發布的iPad Air首度採用台積電5納米製程所生產的A14晶片，消息刺激台積電股價周三收漲2.92%，創下458元新台幣的收市新高；惠及製程組合與中芯一樣的聯華電子曾漲7.51%，收市升1.58%，更推動台股盤中首次突破13,000點大關。
瑞銀指，半導體的終端需求走出第二季的低谷後持續加快復甦，範圍包括消費電子、智能手機、汽車和工業產品；就算華為現在連囤積晶片也不能，其他廠商依然繼續增加晶片庫存，電源管理和顯示器晶片供應尤為緊張。
瑞銀雖然提醒無廠晶片設計商下季及明年首季或要加速消化存貨，惟依然將非記憶類半導體今年的收入增長預測由負7.2%調高至正3.5%，並估計該市場規模明年會再增長9.5%至3,470億美元，主要是因應智能手機市況改善，上調了對邏輯運算晶片的預測。券商摩根大通指出，就算華為減少了部分訂單，半導體行業仍然未出現去庫存的迹象，並相信英特爾(Intel)已經開始接觸台積電用5納米製程生產中央處理器(CPU)晶片，預測2022年上半年量產。
事實上，中國產業數碼化的步伐並無因為美國向中國發動晶片戰而停下來，對半導體的需求難見衰減。阿里巴巴(09988)的「迅犀數字工廠」周三揭幕，期望以其雲計算及物聯網技術推出的「犀牛智造」平台，於規模逾30萬億元人民幣的內地製造業開拓數碼化機遇。
犀牛智造首席執行官伍學剛指，大部分傳統工廠乍看很有效率，其實都是「高效地生產庫存」，如服裝業每年浪費掉的庫存等於銷售約三成，惟消費者需求瞬息萬變，更偏好個人化而量產的商品。
伍氏續稱，阿里要基於大數據幫助淘寶天貓和直播商家、旗下平台的中小廠商，更敏銳地掌握消費者喜好和市場需求變動，實現「按需製造」，既改善銷售額，又減少庫存浪費及加快資金周轉。而阿里提倡的「新製造」，其核心是數據和算力驅動，「以前製造業靠電，未來的製造業靠數據，數據是製造業必不可少的生產資料，而雲計算是新製造的驅動器」。
大數據的根本就是最先進的高效能運算晶片，惟中芯曾坦言其製程技術目前只能生產低端的產品。有分析指，中芯如要殺入仍有望不必用上極紫外光(EUV)光刻機的7納米製程，參考台積電在7納米製程投產前的2013至2017年年均研發開支達20億美元，中芯未來兩至三年的研發開支勢要倍增。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！