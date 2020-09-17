歐股收市個別發展　Grenke急瀉40%

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報6,078點，跌27點或0.44%；法國CAC指數收報5,074點，升6點或0.13%；德國DAX指數收報13,255點，升37點或0.29%。

個股方面，晶片生產商AMS股價全日急升9.06%。該公司獲投行上調評級。

服裝品牌Zara母企Inditex急升8.08%。該公司公布再度錄得盈利，收入亦有所恢復。

租賃公司Grenke遭沽空機構狙擊，股價全日急跌40.19%。

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