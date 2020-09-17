【股神加持】Snowflake首日掛牌　第一口價爆升130%

美國雲端軟件商Snowflake周三(16日)首日掛牌上市，第一口價報245美元，較招股價120美元高出130%，市值激增至逾700億美元。

Snowflake是次上市，獲股神巴菲特及道指新貴Salesforce力撐，最終以120美元發售2,800萬股，集資33.6億美元(約262億港元)，為美國今年最大首次公開招股(IPO)，亦是歷來集資最多的軟件業IPO。

單以招股價計，Snowflake市值達330億美元，已較2月最後一次私人融資時的124億美元高出近兩倍。

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