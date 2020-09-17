美國聯儲局維持利率不變　符預期

美國聯儲局於香港時間周四(16日)凌晨公布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合預期。儘管當局未有發表新的利率前瞻指引，但最新預測顯示，聯儲局官員料最快要到2023年才加息。

聯儲局一連兩日會議後發表聲明，稱經濟活動和就業近月來略為回升，但依然遠低過年初時水平，而疲弱的需求和油價大幅向下，遏抑了通脹。此外，整體金融環境近月改善，反映當局採取政策措施，以支持經濟，以及美國家庭和企業信貸。

聯儲局表示，經濟去向很視乎疫情的發展，持續的衞生危機對中期經濟前景構成重大風險，重申承諾動用所有政策工具支持經濟，以促進就業和物價穩定的目標。

投票取向方面，兩名聯邦公開市場委員會(FOMC)成員投下反對票。

今次是聯儲局在美國11月初總統大選前最後一次議息會議，主席鮑威爾上月底在Jackson Hole研討會上公布新政策框架，他稍後將召開記者會，為最新政策決定解畫。

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