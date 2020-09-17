鮑威爾：料美經濟仍需時重返今年初水平

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，美國經濟復甦較預期快，而企業投資有改善迹象，相信強而有力的貨幣政策前瞻指引將有助於支持經濟。

不過，他重申經濟復甦步伐持續不確定，仍然需時一段時間才有望重返今年初的水平，經濟可能需要更多財政和貨幣政策支持，而一旦風險顯著出現，該局已經準備好調整貨幣政策立場。

鮑威爾又指，雖然失業率預期將持續下降，但目前仍有數以百萬計的失業人口，失業率依然高企；至於該局的通脹目標是希望在一段時間內保持在略高於2%的水平。另外，他表示將會在一定程度上繼續進行資產購買計劃。

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