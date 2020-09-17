紐約期油急升近半成　重上40美元關

國際油價周三(16日)上漲，紐約期油收報每桶40.16美元，升1.88美元或4.9%。布蘭特期油收報每桶42.22美元，升1.69美元或4.17%。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存下跌440萬桶，市場預期上升130萬桶，原油庫存總數降至4.96億桶，創4月以來新低。期內美國汽油庫存下降40萬桶，市場預期下降20萬桶。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示，美國最新原油庫存意義重大，因為這反映到煉油廠似乎恢復了生產，加上汽油需求回升，因此其對油價有正面作用。

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