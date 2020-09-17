美股收市：道指升36點　Facebook挫逾3%

美國聯儲局預料低息環境將維持到至少2023年，但未對美股帶來刺激作用，3大指數周三(16日)收市個別發展。道指於中段最多曾升369點，惟至中後段無以為繼，收報28,032點，升36點或0.13%，連升4日；標指收報3,385點，跌15點或0.46%；納指收報11,050點，跌139點或1.25%。

美國聯儲局公布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合預期。儘管當局未有發表新的利率前瞻指引，但最新預測顯示，聯儲局官員料最快要到2023年才加息。

該局主席鮑威爾在記者會上表示，美國經濟復甦較預期快，而企業投資有改善迹象，相信強而有力的貨幣政策前瞻指引將有助於支持經濟。

不過，他重申經濟復甦步伐持續不確定，仍然需時一段時間才有望重返今年初的水平，經濟可能需要更多財政和貨幣政策支持，而一旦風險顯著出現，該局已經準備好調整貨幣政策立場。

個股方面，Facebook(Fb)就反壟斷行為被聯邦公平交易委員會(FTC)調查逾一年後，年底前可能遭到起訴，消息拖累Fb周三收跌3.27%。

美國雲端軟件商Snowflake周三(16日)首日掛牌上市，第一口價報245美元，較招股價120美元高出130%，全日收報253.93美元，較招股價高111.61%。

經濟數據方面，美國商務部公布，當地8月份零售銷售按月增長，由7月的0.9%放緩至0.6%，遜預期增長1%，而扣除汽車和汽油的增幅為0.7%，亦低過預期增加0.9%。

經合組織(OECD)最新預測，2020年全球經濟將收縮4.5%，但較6月份估計萎縮6%略為緩和。

摩根大通報告指出，全球退休基金、主權財富基金因重整投資組合，今季內可能拋售2,000億美元股票，對全球股市或構成風險，惟該行策略員認為，基於持倉水平仍偏低，股市中長線而言仍有很大上升空間，一旦未來數周出現回吐，將是低吸良機。

私募基金黑石集團副主席Tony James警告，股市回報將面臨「迷失10年」，上升空間有限，主要是企業盈利難以增長，5至10年內的估值已充分反映。他又預期，現時低利率不會進一步向下，相反，未來數年將回到較正常的水平。

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