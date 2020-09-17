港股ADR收挫115點　騰訊跌穿530元

美股表現反覆，港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,610點，跌115點或0.47%。

大型藍籌普遍受壓，滙豐控股收報31.61元，較港收市跌0.14元；騰訊控股收報529.49元，較港收市跌5.01元。

內銀股受壓，建設銀行收報5.3元，較港收市跌0.05元；工商銀行收報4.23元，較港收市跌0.04元。

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