高盛前CEO：現在可能是投資大宗商品的好時機

外媒報道，高盛前行政總裁布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)表示，現在大宗商品價格較低，可能是投資的好時機。

他在一個網上會議中表示，「從通脹的角度來看，作為投資者，我認為在材料板塊沒有得到足夠重視的時候進行投資不是壞事。」布蘭克費恩續說，雖然很多人都認為再沒有通脹壓力及油價永遠不會再上漲，但他並不認同。

另外，他不看好貴金屬市場，指不清楚投資黃金和白銀是否是個好主意，因為這些金屬發揮保值作用已經很久了。

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