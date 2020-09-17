【專家點評】彭偉新：長汽走勢向好 一浪高於一浪

港股雖然成功升返100天線之上，不過，投資者仍然擔心美國針對中國企業的行動仍然未停下來，或會有礙港股作出進一步的反彈，特別是一旦美國對華為的禁運制裁生效，相信華為難以在短期內能確保未來晶片的穩定供應，對於華為旗下手機及5G器材的發展亦會帶來負面影響。在憂慮整體局勢有機會轉差下，投資者的部署均以短線為主，令到恒指在升返100天線阻力後，再度走勢回轉，以現水平來說，恒指仍然處於反彈阻力區附近，相信要一段時間才能見走勢突破，而以短期的技術走勢來說，恒指暫時會以20天線為短期的反彈阻力，在升抵該水平之前，大市不會出現較明顯的回調幅度，恒指有望在十‧一長假反彈至25,000點水平附近。

內地消費數據向好，令到市場預期內地汽車行業今年下半年會有強勁的復甦，而且市場對內地電動車行業的發展仍然有較大的憧憬，因此，近日內地汽車股整體走勢明顯向好，股價持續反彈。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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