【專家點評】彭偉新：長汽走勢向好 一浪高於一浪
2020年09月17日 07:00
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
港股雖然成功升返100天線之上，不過，投資者仍然擔心美國針對中國企業的行動仍然未停下來，或會有礙港股作出進一步的反彈，特別是一旦美國對華為的禁運制裁生效，相信華為難以在短期內能確保未來晶片的穩定供應，對於華為旗下手機及5G器材的發展亦會帶來負面影響。在憂慮整體局勢有機會轉差下，投資者的部署均以短線為主，令到恒指在升返100天線阻力後，再度走勢回轉，以現水平來說，恒指仍然處於反彈阻力區附近，相信要一段時間才能見走勢突破，而以短期的技術走勢來說，恒指暫時會以20天線為短期的反彈阻力，在升抵該水平之前，大市不會出現較明顯的回調幅度，恒指有望在十‧一長假反彈至25,000點水平附近。
內地消費數據向好，令到市場預期內地汽車行業今年下半年會有強勁的復甦，而且市場對內地電動車行業的發展仍然有較大的憧憬，因此，近日內地汽車股整體走勢明顯向好，股價持續反彈。
當中，長城汽車(02333)的股價更形成一浪高於一浪的走勢，向上突破了7月份高位後，連10元的心理關口亦成功突破。股價自2017年10月由高位12元水平持續下跌，並跌至2018年低位見3.96元後，股價一度作出反彈，不過，股價多次升抵7元水平均未能作出突破，仍然受制於整個下跌浪總跌幅的38.2%反彈阻力，而且更在今年3月時再跌至新低位見3.85元才完成回吐，而股價其後才逐步反彈，隨成功升破該38.2%反彈阻力外，更在8月時成功升破了整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標。由於股價持續回升外，過去兩個月更錄得超過16億港元的資金流入，相信股價仍然有一步上升的動力，尤其是RSI已升破70，反映上升動力仍勁，預期可以升返2017年高位見12元，建議投資者可以在10元水平買入，至於股價宜守穩在9元水平，一旦失守亦要先行止蝕離場。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！