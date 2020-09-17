新股專輯：福祿控股8.9元定價 一手中籤率僅2%
2020年09月17日 07:05
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中國虛擬商品及服務商福祿控股(02101)公布招股結果，發售價定為每股8.9港元，為招股價範圍上限，集資淨額8.266億元。認購一手(500股)中籤率2%，最少認購200手(即10萬股)始可穩獲一手。
香港公開發售部分錄得1,257.51倍超額認購，而國際發售已獲大幅超額認購約13.73倍。
由於香港公開發售的超額認購超過100倍，故國際發售初步可供認購的4,000萬股發售股份重新分配至香港公開發售，使香港公開發售最終數目增至全球發售股份的50%(假設超額配股權未獲行使)。
股份將於周五(18日)於主板首日掛牌。
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