新高教集團擬發行可換股債券及配股 集資逾10億元

倘可換股債獲悉數轉換，可轉換為約1.22億股股份，佔公司擴大後已發行股本約7.38%。

此外，公司以先舊後新方式，配售4,400萬股，佔公司擴大後已發行股本約2.78%。每股配售價為5.35港元，較上日收市價折讓約7.76%。

發行可換股債券的估計所得款項淨額約為9,900萬美元(約7.72億港元)，配售事項集資淨額約2.32億港元；擬用作加大現有學校的提質增效；潛在收購新學校，尤其是位於大灣區、川渝及若干其他地區；及一般公司用途。

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