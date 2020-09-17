國際家居零售主席兼執董被證監會展開紀律研訊

證監會指稱，魏在多宗涉及公司股份的收購中，每次購入公司投票權後，其所持百分比，以她在之前的12個月期間合共所持權益的最低百分比計算，都增加超過2%，但卻沒有根據《收購守則》作出強制全面要約。

公司指出，魏、公司榮譽主席劉栢輝及由他們控制的公司 Hiluleka Limited(統稱為一致行動集團)，自Hiluleka成立以來便一直都屬《收購守則》所指的在採取「一致行動」。如證監會新聞稿中所述，魏氏在2019年3月6日以每股2.01港元買入170,000股本公司股份(首宗交易)後，一致行動集團同日於公司的持股量遂達50.5%，以一致行動集團在之前12個月期間於公司所持權益的最低百分比48.48%計算，增加了超過 2%。魏並無因首宗交易而作出強制全面要約。

在首宗交易後，魏氏於2019年3至5月期間就公司股份另外進行了12次交易，以其在進行這些交易之前的各個12個月期間所持權益的最低百分比計算，每次交易都令一致行動集團合共所持權益的百分比增加了超過2%。魏氏並無因任何該等交易而作出強制全面要約。

總括而言，證監會識別出在2019年3至5月期間，魏曾經分別13次觸發作出強制全面要約的責任。如證監會新聞稿中所述，魏氏並無作出有關要約，故她因上述13宗違規事件而持續違反《收購守則》規則26.1(d)。

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