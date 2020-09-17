【專家點評】林嘉麒：內地經濟復甦　科技股為首選

大市走勢悶，市場焦點等待聯儲局議息會議，息率是零，都不用估，而且持續量化寬鬆已經是市場共識，但市場仍關注聯儲局對經濟前景的看法，對於未來一段時間的加息安排。例如最新「點陣圖」走勢，和主席鮑威爾於全球央行年會宣布的「平均通脹利率」的定義及中長線的實際操縱方法。

市場持續憂慮中美關係，卻忽略了中國經濟正逐漸回穩。中國8月份規模以上工業增加值同比增長5.6%，增速比7月份加快0.8個百分點，環比增長1.02%。其中，裝備製造業和高技術製造業增加值同比分別增長10.8%、7.6%，明顯較整體快。另外，首8月已由負轉正。高新科技明顯有較強復甦能力，行業投資價值相對吸引。

另一方面，8月份服務業生產指數同比增長4.0%，雖然比7月份上升只有0.5個百分點。但從主要行業看，8月份，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業，房地產業，交通運輸、倉儲和郵政業生產指數同比分別增長13.8%、9.4%、3.3%，比7月份分別加快0.1、1.6、1.2個百分點。8月份服務業商務活動指數為54.3%，比7月份上升1.2個百分點。從行業看，交通運輸、電信等行業商務活動指數連續4個月位於60.0%以上；住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業呈現回暖迹象，商務活動指數均高於57.0%；租賃及商務服務業商務活動指數升至50.0%以上。數據反映多個行業已回復正增長，尤其資訊服務、軟件業等，預期在科技領域帶動增長下，科技股板塊仍是投資首選。

內需方面，8月份，社會消費品零售總額33,571億元，同比增長0.5%，增速年內首次由負轉正；環比增長1.25%。期內，通訊器材類、化妝品類、金銀珠寶類、汽車類商品分別增長25.1%、19.0%、15.3%、11.8%，整體達雙位數增長絕對是好事。10月國慶假期將至，相信氣氛有效令消費力延續。整體經濟數據不錯，惟固投情況算是較遜色。首八月，全國資產投資(不含農戶)同比下降0.3%，降幅比首七月份收窄1.3個百分點；雖然8月份環比增長4.18%，但從領域看，基礎設施投資同比下降0.3%，製造業投資下降8.1%。幸慶的是，期內，房地產開發投資增長4.6%，比1至7月份加快1.2個百分點，似乎房地產發展就算沒有國家政策支持，也沒有受到太大影響。

最後，留意全國工業生產者出廠價格。8份同比下降2.0%，降幅比7月份收窄0.4個百分點，環比輕微上漲0.3%。工業生產者購進價格同比下降2.5%，降幅比7月份收窄0.8個百分點；環比上漲0.6%。反映需求方面有望進一步回暖，惟相信是由於外國需求仍受疫情影響。數據周二出爐時對大市有過刺激，惟持續性不長，惟相信9月或10月持續做好下，中港股市會加倍反應。恒指近日重上100天線，但動力不足，相信短期要撐得起，仍要靠美國股市氣氛幫助。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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