中國恒大提前贖回於2020年到期11%優先票據
2020年09月17日 07:53
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中國恒大(03333)公布，為降低債務水平和融資成本，董事會決定通過以公司自有資金提前贖回2020年到期的票據。
根據日期為2018年11月6日的契約條款(經不時修訂或補充)，該契約乃公司、天基控股作為擔保人、發行人、附屬公司擔保人與花旗國際(作為信託人)就有關發行2020年到期的票據所訂立，公司宣布其已知會信託人及2020年到期的票據的持有人，有關所有未償還2020年到期的票據將於2020年10月23日(「贖回日期」)獲悉數贖回，而贖回價相等於該票據本金額的100.00%，加上截至贖回日期(但不包括該日)的適用溢價(如契約所載者)及應計而未付的利息(「贖回價」)。
於該公告日期，未償還2020年到期的票據的本金額為15.65億美元。於贖回有關尚未償還2020年到期的票據後，2020年到期的票據將因此被注銷，並從新加坡證券交易所有限公司的上市名單中除牌。
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