【市前重點睇】納指跌逾1%　紐油重上40美元

●美匯指數企93.21，離岸人民幣(CNH)高見6.7433，港匯見7.7501，美元兌日圓處105.03，歐元跌至1.1807，英鎊升至1.2963。金價升幅收窄，最新報1,960美元。布油漲至42.22美元，紐油飆至40.24美元。道指期貨上升。

●美國雲端軟件商Snowflake周三(16日)首日掛牌上市，第一口價報245美元，較招股價120美元高出逾一倍，全日收報253.93美元，較招股價高111.61%。

●美國聯儲局公布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合預期。儘管當局未有發表新的利率前瞻指引，但最新預測顯示，聯儲局官員料最快要到2023年才加息。

●聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，美國經濟復甦步伐持續不確定，仍然需時一段時間才有望重返今年初的水平。

●美國商務部公布，當地8月份零售銷售按月增長，由7月的0.9%放緩至0.6%，遜預期增長1%，而扣除汽車和汽油的增幅為0.7%，亦低過預期增加0.9%。

●美國10年期國債孳息率升1.8點子，報0.6969厘。

●即月恒生指數夜期收報24,677點，跌38點，低水49點，成交13,125張。

●港股ADR指數收報24,610點，跌115點或0.47%。

●紐約期油收報每桶40.16美元，升1.88美元或4.9%。布蘭特期油收報每桶42.22美元，升1.69美元或4.17%。

●紐約12月期金收報每安士1,970.5美元，升4.3美元或0.2%。

●經合組織(OECD)最新預測，2020年全球經濟將收縮4.5%，但較6月份估計萎縮6%略為緩和。

●中國施行新規，允許為應對突發事件調整銀行保險機構監管要求。

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