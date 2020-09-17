【樓民熱話】樓市大戶高位派貨！勇字當頭的首置客最受傷？

香港疫情漸緩，市面人流回歸，但無阻樓市大戶減持步伐，誠如某政治人物的評論，香港面臨信心危機，周圍都有豪宅劈價「觸目驚心」。愈來愈多名人及低調投資者加入賣樓大軍，相反首置客卻愈來愈勇，借足8成、9成按揭買樓，最終會有甚麼結果？股市中眾多妖股的下場，可供樓民借鑑。

有人會問，香港地「大把有錢佬」，許多物業已供完、賺了不知多少倍，根本無沽樓壓力。既然大家都非富有人士心中的蟲，不如又聽聽小弟對他們心態的揣度。其實，過去十多年，有錢人在物業市場已經累積了足夠多的財富，雖然想方設法去搵更多是人之常情，但更重要是保護現有資產，自然懂得「不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裏」的道理。先不說會否出清香港所有物業，但減磅、將部分資產轉移至海外，莫說富豪會這樣做，就連高端中產人士都會做。

講起減磅套現，大戶也是各施各法。例如市場最多人提及的「舖王」鄧成波，早前就傳出承認周圍撲水，隨之而來就是一系列的賣樓清單！放售旗下汀九的汀蘭居、德輔道中的詹氏商業大廈及灣仔煥然樓全幢等等，據悉過去3個月放售的物業總值已逾60億元。

或者波叔真的有點周轉不靈，但以其縱橫物業投資數十年的歷練，又怎會自爆財困，授人以柄「撳價」呢？隨時可能是自編自導的出貨戲碼，當大家以為「執筍嘢」之時，原來有同一想法的「叻仔」都不少，起碼可以聚集人氣、坐收廣告效應，只要有人出手競價，能否「執到平貨」還在兩可之間。不過，上述睇法純粹個人猜測，不排除波叔人雖耄耋之年，卻有一顆赤子之心，鍾意坦蕩蕩真誠待人。

除了賣樓賣到街知巷聞，也有低調賣樓的知名人士。如「磁帶大王」陳秉志，市傳近月放售物業總值逾20億元。

最後是不需要賣斷的方法，只要本地銀行體系「內循環」一下，加按物業套現；再配合內外雙循環將錢轉走海外。既可保留業權，又可以將資產分散，靜觀時局發展。若然未來樓價真的大跌，幾年後大可趁低掃貨。若然樓價並未下跌，最多只是輸了幾年利息，而以目前H按利息不足2厘，數年下來亦只是有限數，但足以買個安心。至於樓價中短線再升的可能性之低，睇過本欄的看官都應該了然於心吧？(下方有以往的分析文章，有興趣可稍移玉步)

而一眾高位入市的首置上車人士，套一句樓市KOL常說的話，「樓價長遠睇升」，小弟亦相當認同。問題是在目前樓市高峰，借足8成、9成按揭入市的首置客，既沒有換樓客早年賣樓賺過錢，香港又沒有了早年經濟蓬勃的環境，面對目前失業浪潮殺埋身的風險(近日有傳滙豐銀行、國泰航空有意裁員)，靠積蓄、問親友借錢供樓，可以頂多久？在長遠睇好的遠景下，捱過即將來臨寒冬才是安身立命之道。

東網財經專欄作者 林南冧

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