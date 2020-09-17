人民幣速遞：離岸價曾升破6.75關　創16個月新高

人民幣持續向好，離岸人民幣(CNH)升破6.75關，兌美元隔夜高見6.7424，創2019年5月以來新高，最新報6.7524；每百港元兌約87元人民幣。

另外，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.7675，較上日上調150點子，連升4日，續創16個月高位。

摩根士丹利預計，9月24日富時世界國債指數將有60%至70%的概率納入中國債券。若被納入，預期中國債券市場可能吸引600億至900億美元的資金流入，每月流入30億至45億美元。

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