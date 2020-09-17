工商銀行擬發行29億美元境外優先股
2020年09月17日 08:16
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（中新社圖片）
工商銀行(01398)擬發行29億美元，3.58%股息率的非累積永續境外優先股。按照中國外匯交易中心公布的2020年9月16日的人民幣匯率中間價，境外優先股發行所募集資金的總額約196.69億元人民幣(下同)，淨額約196.4億元，有關款項根據相關監管要求將作為該行其他一級資本。
該行將向香港聯交所提交申請以獲得境外優先股及根據條款與條件轉股下所需發行的H股的上市以及交易許可。
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