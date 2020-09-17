【全球攬炒】新西蘭次季經濟收縮12.2%　陷入衰退

新西蘭公布，第二季國內生產總值(GDP)經季調後按季收縮12.2%，為史上最劇烈的季度萎縮，並連續兩個季度的GDP錄得下滑，意味着該國經濟正式陷入衰退；預期縮12.5%，前值縮1.6%。

至於該國第二季GDP按年收縮12.4%，預期跌12.8%，前值跌0.2%。

然而，新西蘭GDP收縮幅度仍較央行此前預期的小，央行原預測GDP按季收縮14.2%，按年縮14.4%。

新西蘭財政部周三(16日)發布的預測顯示，雖然該國對新冠肺炎疫情的應對有助於減輕短期經濟衝擊，但巨額債務和持續的破壞將推遲全面復甦。

央行預期將在9月23日的會議上維持利率不變，該行上月重申，現金利率將維持在0.25厘，直至2021年初。

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