【專家點評】陳蓓敏：人民幣轉強 利好內房股
2020年09月17日 08:30
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美股周一(14日)按捺不住，道指升逾300點，徘徊於28,000點關口，納指升203點，重返11,000關口以上。市場關注美聯儲議息結果，料息率維持不變。Tiktok事件姑勿論是出售或合作形式，字節跳動接受甲骨文為Tiktok在美國業務合作夥伴，暗地裏都需要中、美點頭，才可釋除市場憂慮。中國持續向美國購買玉米，新增買入35萬噸。雲數據管理公司Snowflake上市，吸引股神巴菲特和Salesforce企業巨頭認購，投資者對新經濟企業仍是眷戀熱切。
中國公布多項8月經濟數據社會消費品零售總額按年升0.5%，年內首次止跌回升，規模以上工業增加至按年升5.6%，優於預期5.1%。亞洲開發銀行維持中國今年經濟增長為1.8%，明年反彈至7.7%。人民幣做好，創逾16個月高位，兑美元見6.77，似欲挑戰6.5水平。亞太區股市，除中､港､韓三地微微下跌，其他地方股市皆見升幅。港股恒指曾高見24,829後回軟。近期多間公司配股集資，令投資者擔心市場流動性問題。有消息傳螞蟻集團下周批准上市，趕及在國慶後上市。
人民幣短線偏強，近期內房企業公布8月銷售成績不俗，有利內房板塊。正榮地產(06158)早前公布8月份合約銷售金額達123億人民幣，按年升17.2%，首8個月累計銷售合約金額為818億元，按年升3.39%，若以此步速，年內銷售金額有望破千億。集團年內合約銷售目標為1,400億。集團期內收購19幅地皮，總預計建築面積逾3萬平方米。月初集團成功發3.5億美元票據，年息7.35%，建議候低吸納，向上阻力位為5.16元，止蝕4.24元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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