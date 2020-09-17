大摩：中國債券倘納入富時指數　料吸資達7000億元

富時世界國債指數將於下周四(24日)宣布其半年度審核結果，摩根士丹利發表報告預期，將有60%至70%的機會納入中國債券。如獲納入，該行料中國的債券市場可能吸引600億至900億美元(約4,680億至7,020億港元)的資金流入，每月流入30億至45億美元(約234億至351億港元)。

大摩指出，納入該指數是中國開放資本市場的另一個迹象。如獲納入，中國將佔該指數的5.7%，權重將超過英國，並次於德國。

該指數過去的兩次評估中，中國都被列入觀察名單。

此外，大摩估計中國10年期國債孳息率將維持在2.85至3.2厘的區間內，而在岸人民幣(CNY)將在美國大選前消化更高的風險溢價。又認為，中國人民銀行似乎並不擔心匯率水平，但升值速度是觀察的關鍵。

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