【專家點評】金曹：阿里短線受惠三大因素

世貿組織(WTO)裁決美國向中國2,000億入口商品徵收關稅是違反貿易協議，當然，特朗普認為美國足夠強大，在美國優先，其實是美國白人優先的政策下，可能會跟對付世衞那樣，唔啱聽就退群單方面脫離世貿。事實上，美國擁有一票否決權，美國一直否決新的法官任命令到世貿的上訴庭根本沒有足夠的法官運作，明顯就係「玩嘢」，唔希望世貿違背美國的指揮下運作。拜登已經表明，如總統勝選會取消特朗普所增加的關稅。

另外，字節跳動決定不向特朗普投降，不接受微軟收購美國TikTok，轉而與軟件公司Oracle結盟，就似畀「保護費」讓一間美國高科技公司守護美國使用者的數據，而不是被迫向美國公司出讓公司的股權。特朗普也面臨兩難，如果拒絕Oracle的建議，便要關閉美國TikTok，隨時會被年輕網民圍攻，如批准Oracle的建議，變成一隻煮熟的鴨子飛走了，TikTok的解決了所謂用戶數據安全的問題，繼續由中資公司做大股東在美國營運。

期權活躍成交則維持在24,000 PUT及25,000 CALL，大概400點期權金。如沽兩邊，做勒束短倉，九月期指高於23,600點或低於25,400點結算都可以有錢贏。大約10萬元保證金，最多贏400點或2萬元，似乎都值得博。

通常引伸波幅在25%樓下，每月預留1,700點差唔多，九月期指由25,300點轉倉，之後反覆向下，但引伸波幅卻由25%收縮到21%，即係買PUT睇大市下跌的投資者並唔多，或者莊家開價也不認為九月結算低於23,600點或九月結算可以高於25,400。

世貿裁決及TikTok拒絕買盤事件表明，特朗普強權也難迫使阿里停止在美國營運。筆者仍睇好阿里有上升空間，因估盈利仍可以每年增長25%。阿里短線受惠於三個利好因素：人民幣強勢，阿里內地營運為主，變相賺多咗；「內循環」概念令電商生意增加；螞蟻集團上市，阿里股價水漲船高。現時260元支持力強，1年盈利增長25%，若2021年目標股價照跟的話，中線睇325元(260元x1.25)。

現在最怕特朗普繼續打中國牌爭選票，不斷出陰招，如果突然開聲制裁大銀行就麻煩，因早前傳出中、港銀行違規轉錢給伊朗及北韓，仍有手尾跟。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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