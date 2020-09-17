亞洲股市：日股跌逾150點　韓澳股偏軟

美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，該局官員預料最快要到2023年才加息；亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數低開58點或0.2%，報23,416點，其後跌幅擴大至154點或0.6%，報23,321點。

南韓首爾綜合指數低開5點或0.2%，報2,430點，最新跌23點或近1%，報2,412點。

澳股偏軟，最新跌39點或0.6%，報6,107點。

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