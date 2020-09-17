多倫多Royal Bayview緊靠私人高球場 地段尊貴

加拿大一向是港人移居熱點，而多倫多貴為加拿大的金融中心，吸引大量人士移民或回流。香港人講究優質生活享受，對居住環境要求高，移民或回流都想找個舒適寫意的居所。由利斯蘇富比國際房地產代理的多倫多Royal Bayview高尚住宅項目，位處傳統豪宅區康山（Thornhill），緊靠私人高爾夫球會球場而建，享有度假式生活配套及翠綠景觀。物業由加拿大著名發展商Tridel誠意打造，亦是旗下首個於香港推售的項目，部分單位首度獨家在香港登場，售價僅由120萬加元起。營業資訊

Royal Bayview位處的康山（Thornhill），為多倫多傳統豪宅地段，是不少華人首選居住地點。有別於一般公寓，Royal Bayview擁有住洋房的空間，卻同時享有新式公寓的尊貴設施，非常適合有家庭或打算回流加國退休的人士。

項目環境得天獨厚，坐落於高爾夫球會旁，從單位內可俯瞰高爾夫球場全景。球場與物業緊接相連，踏出門戶咫步即達。而選購項目的客戶，更可參與高爾夫球私人課程及租用場地等。在這休閒寧靜的生活環境，加上度假式的設施配套，絕對為樓盤帶來先天優勢。

樓盤提供兩幢分別14及12層高的公寓，設有167個單位，成交期至2024年。兩房至三房戶型面積達約1,200至2,400方呎，高層單位附設區內獨一無二的私人空中花園。物業同時提供完善的住客會所設施，包括室內游泳池、健身房、會議室及酒吧等。此外，項目更設室內高爾夫球場設施，讓住客全年365天都不受天氣影響，隨時隨地都可以享受打球樂趣。

交通配套方面，Royal Bayview擁有完善交通網絡及豐富的教育資源，數分鐘車程抵Hwy 7、Hwy 407及Hwy 404，輕鬆連接Don Valley Pkwy及Hwy 401，往返多市各區快捷方便。樓盤附近設有多間熱門的公立及私立中小學，如Thornhill Secondary School、Thornlea Secondary School及Bayview Glen Public School等。而僅需20分鐘車程，更可直達市內的約克大學（York University）。

樓盤所在地Thornhill社區，綠化公園處處，位於物業附近的城市公園和步道，包括Ponoma Mills Park、Royal Orchard Park、Bayview Reservoir Park等，附近亦設有Uplands滑雪場、多個高爾夫球場、網球場等，休閒娛樂設施應有盡有。

而物業鄰近多個購物中心，樓下就是Thornhill Square Shopping Centre，5分鐘可達Centerpoint Mall、前往CF Fairview Mall亦只需約10分鐘時間，而超級市場、圖書館、各類餐館和社區中心等均是步行可達的距離。

事實上，Royal Bayview的發展商Tridel，是多倫多最著名開發商之一，公司富有歷史底蘊，於1930年代成立，發展經驗豐富，至今打造了超過85,000個優質房屋。發展商設計每項物業均精益求精，可說是綠色建築與技術的先驅，多年來在建築設計、營銷服務等各範疇均屢獲殊榮，以優質設計用料，為客戶創造出最佳住所。

項目將於下周一(21日)起，一連七天於中環德輔道中33號1樓設有展銷會，期間舉辦多場講座，其時場內更有律師及按揭專家即場詳細講解，向客戶提供物業詳盡資訊及當地置業注意事項。

多倫多物業展銷會及購買加拿大物業須知事項講座

日期：9月21至27日

時間：上午11時至下午6時

地點：中環德輔道中33號1樓（港鐵中環站B出口/香港站C出口）

講座時間：9月24日下午12時30分、6時30分

9月25日下午12時30分

9月26、27日下午12時30分、2時30分、4時30分

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