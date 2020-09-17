【港股開市】友邦領跌　中海油漲1%

聯儲局一如預期維持利率不變，港股開市偏軟，恒生指數跌49點，報24,676點；國企指數跌3點，報9,842點；科技指數低開26點，報7,403點。

藍籌股普遍窄幅上落，華潤置地跌1.3%表現最差；申洲國際跌1.2%緊隨其後。油價反彈，中國海洋石油漲1.2%，是表現最佳藍籌。

重磅股友邦保險跌1.1%，拖低恒指28點。滙豐控股及香港交易所無起跌，開市分別報31.75港元及374.4元。

ATMX動力轉弱，小米集團及阿里巴巴開市跌0.9%及0.8%；美團點評無起跌；騰訊升0.1%，開市報535元。

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