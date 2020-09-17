A股快報：三大指數向下　酒股領跌

內地股市向下走，滬綜指低開6點或0.2%，報3,277點；深成指低開40點或0.32%，至12,970點；創業板指數低開3點或0.14%，至2,551點。

板塊方面，釀酒股領跌1.2%，有色金屬及生物製藥股齊跌0.4%，鋼鐵及水泥股均跌0.3%，地產及金融股偏軟；而飛機製造、船舶製造及石油股升0.1%至0.3%，次新股領升1.3%。

個股方面，天邑股份低開9%。公司實際控制人之一李躍亨因涉嫌操縱證券市場，被證監會立案調查。

創業板3隻新股掛牌，穩健醫療高開68%，翔豐華漲376.5%，惠雲鈦業飆559.3%。

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