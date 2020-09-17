香港史上最貴新股招股！再鼎醫藥入場費逾3.2萬元

是次發行1,056.405萬股新股，集資上限為68.455億元，所得約46.2%將用於核心產品研發、提升核心產品的商業化能力；約11.8%將為進行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物(尤其是晚期候選藥物)的準備中註冊備案撥資；約25%用於探索新的全球授權及合作機會並引進具有臨床驗證的潛在全球同類最佳或同類首創資產；約7%用於於持續投資及擴大集團的內部研發產品管線以及在全球招聘及培訓高端人才；約10%為營運資金及其他一般企業用途撥資。

該公司將於9月22日定價，9月28日掛牌。摩根大通、高盛、花旗為聯席保薦人。

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