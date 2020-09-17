日本持有美債量創新高　中國持美債降至3個月低位

美國財政部數據顯示，日本在7月份將美國國債持有量增加315億美元或2.5%，至1.29萬億美元，創2000年有紀錄以來的新高。期內，日本持有美國政府債券總量的6.5%，高於6月的6.3%。

至於中國仍是美國國債的第二大持有者，但7月份減持10億美元，降至1.07萬億美元，持有量為3個月以來最低。

美國以外地區持有的美國國債金額增長至7.09萬億美元，為連續第3個月增加。而外國投資者在7月淨賣出美國股票和債券總計267億美元，低於6月買入788.3億美元。過去12個月，淨賣出總計1,719.4億美元

流出為首的是長期美國國債賣出227.9億美元和公司債的543.5億美元。

值得留意的是，外國投資者在7月通常是淨買家，過去5年在該月平均增持301.9億美元。

此外，美國投資者減持外國證券374.7億美元，賣出123.9億美元債券及250.8億美元股票。

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