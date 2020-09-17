金管局：近日港元利率略升 但仍處較低水平
2020年09月17日 10:12
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香港金融管理局發言人表示，美國聯儲局維持利率不變是市場預期之内的決定。事實上，這個政策方向已反映在其8月公布的美國貨幣政策框架的檢討結果裏。此外，美國聯邦公開市場委員會最新的預測亦顯示至少在2023年底前聯邦基金目標利率都可能處於目前水平。
發言人指，隨着季結臨近，加上新股上市帶動資金需求，港元拆息比前些時候略爲上升，但仍處於較低水平。該局預料利息水平會繼續主要受本地資金供求情況影響。
港元體系自從4月以來錄得超過1,300億港元的淨資金流入。局方指，香港的銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場保持有序運作。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。
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