金管局：近日港元利率略升　但仍處較低水平

香港金融管理局發言人表示，美國聯儲局維持利率不變是市場預期之内的決定。事實上，這個政策方向已反映在其8月公布的美國貨幣政策框架的檢討結果裏。此外，美國聯邦公開市場委員會最新的預測亦顯示至少在2023年底前聯邦基金目標利率都可能處於目前水平。

發言人指，隨着季結臨近，加上新股上市帶動資金需求，港元拆息比前些時候略爲上升，但仍處於較低水平。該局預料利息水平會繼續主要受本地資金供求情況影響。

港元體系自從4月以來錄得超過1,300億港元的淨資金流入。局方指，香港的銀行體系流動性充裕，外匯及貨幣市場保持有序運作。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020