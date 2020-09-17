SWIFT：8月人民幣國際支付排名維持全球第5位

2020年09月17日 10:13
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    （中新社圖片）
    環球銀行金融電信協會(SWIFT)發布最新數據顯示，8月份全球支付貨幣排名中，人民幣繼續保持全球第五大活躍貨幣的位置。
    人民幣全球支付佔比由7月的1.86%升至1.91%，排名第五位。8月份美元、歐元、英鎊及日圓，佔比分別為38.96%、36.04%、6.7%及3.61%，位列第一至四位。
    從金額來看，人民幣支付金額較7月降低了8.33%。
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