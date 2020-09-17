高通：AI雲端加速器已向全球特定客戶出貨

晶片大廠高通於周四(17日)宣布，高效能人工智能推論加速器Qualcomm Cloud AI 100已向全球特定客戶出貨。

高通指出，Qualcomm Cloud AI 100雲端加速器運用進階訊號處理和尖端節能技術，支援在資料中心、雲端邊緣、邊緣裝置和5G基礎建設等多重環境的人工智能解決方案。

高通旗下高通技術公司運算與邊緣雲資深副總裁暨總經理Keith Kressin表示，高通有能力支援完整的邊緣到雲端高效能人工智能解決方案，每瓦效能表現領先業界。Qualcomm Cloud AI 100雲端加速器已向全球特定客戶出貨，期待2021年上半年可見到商業產品問世。

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