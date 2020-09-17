全球經貿戰：擬禁用華為設備　加拿大政府或陷58億補償之爭

對有報道指加拿大政府暗示若禁用華為設備，可能不會對加拿大電信供應商進行補償，加拿大公共安全部發言人稱，不對個別公司發表評價，但目前正對新興的5G技術及相關安全性與經濟考慮進行審查，有關審查將考慮技術及安全因素，包括安全機構的建議；又強調政府將繼續確保網絡安全。

市場預計，若加拿大政府禁止在5G網絡中使用華為設備，政府及電訊供應商可能陷入10億加拿大元(折合約58億港元)的補償之爭。

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