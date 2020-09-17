中汽協：11間企業9月上旬汽車銷量按年跌8.5%

中國汽車工業協會根據行業內11間重點企業上報的數據統計顯示，2020年9月上旬，11間重點企業汽車產銷分別完成72.9萬輛及53.9萬輛，產量按年增17%，銷量則按年下跌8.5%。

其中乘用車產銷分別完成62.6萬輛及48.5萬輛，產量按年升13.3%，銷量按年跌10.6%；商用車產銷分別完成10.3萬輛及5.4萬輛，分別按年增45.6%及16.8%。

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