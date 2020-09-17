巴菲特自打嘴巴！卻換來一夜進帳逾8億美元...

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡有份認購的美國雲端軟件商Snowflake，於周三(16日)首日上市，第一口價已報245美元，全日收報253.93美元，較招股價120美元高出111.61%，公司市值大增至超過700億美元，亦令巴郡一夜之間進帳逾8億美元。

據報，巴郡認購了Snowflake價值2.5億美元的股票，再以相同價格在另一股東手上增購404萬股，受惠Snowflake股價急升逾倍，其持股價值在一晚之間，由大約7.3億美元，激增至15.5億美元。若以Snowflake日中319美元最高價計，巴郡一天的收益更超過10億美元。

不過，巴菲特一直堅稱個人不喜歡投資於剛上市的公司，對上一次要追遡遠至1956年上市的福特汽車。

在2019年一次採訪中，當被問到他是否計劃參與Uber的首次公開發售(IPO)時，他稱：「54年來，我認為巴郡從未買過新發行的股票」。之前更曾指，「投資者通常會因一家公司的炒作而買入他們的IPO，因為他們想快速致富，而這不是投資的堅實基礎」。在2016年巴郡股東大會上，巴菲特將IPO投資比喻為買彩票。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020