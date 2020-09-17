【全球救市】巴西央行維持利率不變　將以前瞻指引刺激經濟

巴西央行宣布，貨幣政策委員一致通過將基準利率維持在2厘的歷史低位不變，符合市場預期，並結束9連跌。

央行預計，通脹會在短期內回升。又認為近期的指標顯示經濟出現部分復甦，但經濟增長的不確定性仍然比往常更大。

央行指出，經濟前景顯示需要格外高的刺激力度，央行將以前瞻指引刺激受新冠肺炎疫情打擊的經濟，並非更多次減息，因進一步減息或威脅到金融市場穩定。

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