惠譽：需求回升紓緩中國工業企業的庫存壓力

國際評級公司--惠譽評級預計，基礎設施和房地產投資的持續增加，將會帶動中國工業企業因高庫存造成的現金流壓力在2020年下半年得到進一步緩解，而消費領域的去庫存則需要較長時間，加上由於消費端復甦依然疲弱且步伐不一，消費行業的去庫存將繼續分化。產量增加仍是可能減緩去庫存步伐的關鍵因素，但銷售復甦帶來的現金流生成能力改善將緩解高庫存造成的現金流壓力。

2020年第一季度，政策驅動下的產量迅速恢復及需求疲弱令中間產品的庫存飆升，但自3月份以來，由於下游生產活動增加，中間產品的庫存水平顯著下降。建築材料庫存也因基礎設施和房地產投資的反彈而下降。

儘管產量已大幅削減，但消費行業大部分仍處於庫存上升階段。與遭受重創的出口商相比，專注於國內市場的消費板塊面臨的庫存壓力較小，這反映出國內市場需求的復甦速度快於海外市場。

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