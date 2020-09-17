港股格局：許繹彬料領展受惠港人留港消費
2020年09月17日 10:22
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恒生指數周四早間跌300點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，一如市場預期，聯儲局周三宣布維持利率0.25厘不變，並暗示或會維持近零利率政策至2023年，消息曾刺激美股一度上升，惟受科技股拖累，尾市升幅收窄，並以近低位收市。港股周四早間低開後跌幅擴大，大型科企受美國科技股拖累而下挫。
他認為，大市在9月季結出現拉据的局面，或因港股自今年3月份低位21,139點至本周三的收市位24,725點計算，已升超過3,500點，基金可能在評估明年正值要面對疫情後的經濟因素，恒指的合理水平上漲幅度可能已經有限。再者，大摩「魔笛」驚現，下調恒指目標至24,600點，即現水平，相信亦是現時恒指「舉步為艱」的主因。
不過，疫情消息開始慢慢淡化，全球經濟的重建工作又再起步，港人在限聚令開始放寬下，上周更出現報復式的消費。適逢快將踏入十一黃金周及中秋假期，港人未能出外是已知的事實，留港消費已是港人假日唯一的娛樂，從而令旺區的租務可能會出現「小陽春」的局面，所以建議投資者可留意領展房產基金(00823)，相信股價可以受惠。
新股和半新股市場繼續「百花盛放」，當中最矚目的非農夫山泉(09633)、福祿控股(02101)、樂享互動(06988)及明源雲(00909)莫屬，他料數隻新股或超額千倍。當中農夫山泉上市後更一度勁升一倍；但亦有失望之作，百勝中國(09987)有中概股回流香港作第二上市的概念，正式在港上市，可惜股價一直潛水，繼而令另一隻中概回流代表華住集團(01179)在招股期間無人問津，令中概股回流上市必定吸引的光環，頓然失色。
他認為，並非每隻中概股回流都是必勝的神話，過往的阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)升勢凌厲，完全是因為科技股受全球熱捧所致；而百勝及華住，乃受疫情直接影響的內需股，不能與科技相提並論，故股價及其招股表現差強人意，實有迹可尋，建議投資者必須審慎選擇。
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