港股格局：許繹彬料領展受惠港人留港消費

恒生指數周四早間跌300點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，一如市場預期，聯儲局周三宣布維持利率0.25厘不變，並暗示或會維持近零利率政策至2023年，消息曾刺激美股一度上升，惟受科技股拖累，尾市升幅收窄，並以近低位收市。港股周四早間低開後跌幅擴大，大型科企受美國科技股拖累而下挫。

他認為，大市在9月季結出現拉据的局面，或因港股自今年3月份低位21,139點至本周三的收市位24,725點計算，已升超過3,500點，基金可能在評估明年正值要面對疫情後的經濟因素，恒指的合理水平上漲幅度可能已經有限。再者，大摩「魔笛」驚現，下調恒指目標至24,600點，即現水平，相信亦是現時恒指「舉步為艱」的主因。

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