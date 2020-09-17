世銀警告：陷債務困境國家增加　削債成首要任務

外電報道，世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，由於新冠肺炎疫情爆發，陷入債務困境的國家數量正在增加，更多債權人需要考慮削減債務存量，以免「損失數十年」的發展時間。

20國集團(G20)於今年4月同意由5月起，向世界最貧困國家提供臨時債務救濟，在年底前免除特別容易受到疫情影響的國家數十億美元的債務償還。不過，馬爾帕斯指對貧困國家的現金流救濟一直很淺，再次呼籲債權人延長免除還款期限並減輕整體債務負擔，而不僅僅是延遲償債。

世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)將於下個月舉行年度會議，馬爾帕斯透露，債務問題將是該會議的主題。

根據世界銀行數據，世界上最貧窮國家今年應償還貸款中將近60%的債權人是中國。馬爾帕斯在8月份曾表示，中國向發展中國家提供許多貸款，該些貸款的條款不透明且較高的利率超出各國的承受能力。

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