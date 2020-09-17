【專家點評】楊俊文：人民幣升值的真相！

近期很多文章都在談論人民幣升值問題，如果從短線視角即今年5月開始，人民幣的確從7. 1水平升值至6.7水平。4個月時間，升值約5％以匯價來說是比較快的。但觀乎幾大主要貨幣日圓、歐元、英鎊和澳元，人民幣極其量只是大落後。

兌美元從年初計，人民幣從6.93升至6.77約3％；歐元從1.11升到1.18約7％；英鎊從1.32跌至1.29約1％；日圓由108升至105約3％；澳元從0.66升到0.73約9％。

因此以幅度計人民匯價只是跟着走，剔除英鎊本身脫鈎問題不計，人民幣升幅在歐日澳中是包尾的，換句話，人民幣兌美元以外其他地方是貶值了，以國際貿易來說美國以外地區買中國貨是平了。

如果以較長角度2017至今，歐元由7.4升至8；日圓由112升到105；人民幣則由6.8跌到6. 7；英鎊也由1.25升到1.29，同期美匯由99跌到93。主要貨幣只有人民幣是下跌，但是中國也是當中經濟增速最快的地區，無奈人民不是自由流通貨幣，所以現時人民幣匯價主要是人行刻意貶值以提高出口吸引力，人民幣真實價值比現貨高最少一成。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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