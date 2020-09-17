澳洲8月失業率意外降至6.8%　就業人數增長超預期

由於澳洲政府和央行的刺激政策，使經濟的復甦能夠承受維多利亞州新一輪的封鎖，該國8月份的失業率意外下降至6.8%，前值為7.5%，預期為7.7%。

8月份澳洲就業人數激增111,000人，預期跌35,000人。參與率上升至64.8%，預期跌至64.6%。

澳洲央行早前預測，維多利亞省加強封鎖將使本季度經濟增長至少降低2個百分點，而失業率將在今年晚些時候攀升至10%左右。

事實上，自3月以來，澳洲央行一直在將基準利率保持在接近零的水平，當時該國開始購買政府債券，以確保3年期政府債券的孳息率保持在0.25%左右，因為其試圖降低整個經濟的借貸成本。

澳洲央行本月宣布擴大對銀行的貸款額度，並表示仍願意探索其他措施來支持經濟。上季度的國內生產總值(GDP)收縮了創紀錄的最高水平，正式將澳洲推向近30年來的首次衰退。

自3月中旬低位以來，經濟前景改善，商品價格居高不下以及美元疲弱，使匯率升值了27%。澳洲央行指出，雖然這與基本面一致，但貨幣走弱將有助於經濟復甦。

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