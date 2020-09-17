螞蟻集團上市前迎來新監管風險

內地金融科技巨頭--螞蟻集團正籌備在港上市，可此前更多新法加強規範互聯網借貸行業，令其面對新的風險。

內地銀行業監管機構周三(16日)發布新規，以限制使用資產支持證券來為快速消費貸款提供資金，這將特別迫使螞蟻控制其業務規模。新法規將這類資金限制為公司淨資產的4倍，而螞蟻目前的債務是其資本的4.7倍。

該規定增加了監管機構最近採取的控制消費者藉貸並降低風險的措施。監管機構還限制了貸款利率，並對螞蟻和其他企業集團施加了新的資本和許可要求。該公司正準備向公眾出售股票，據說正尋求籌集至多300億美元，以爭取有史以來最大的IPO。

外媒引述中關村互聯網研究人員表示，這些規則不一定是針對螞蟻本身的，但螞蟻龐大的金融帝國使其成為監管風險，特別是在在線消費貸款領域的監管活動中的一個容易的目標。

螞蟻是內地最大的在線消費者貸款提供商，旗下兩家小額貸款公司--華北和捷北，擁有約1,700億元人民幣的以信貸資產為抵押的未償證券。螞蟻總共發行了約1.7萬億元的小額消費者貸款，主要通過第三方銀行。

根據其更嚴格的規定，螞蟻計劃根據其IPO招股說明書，通過其浙江金融信貸網絡技術部門申請金融控股執照，市場揣測此舉意在將某些金融實體納入其中，以幫助減少擬議規則下所需的潛在資本。螞蟻尋求更大槓桿作用的另一種方法是通過建立新的消費者金融實體。新公司將允許以註冊資本的10倍槓桿。

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