中美科技戰：業界告誡美國政府勿將中芯列黑名單
2020年09月17日 10:40
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英國傳媒周四(17日)報道，多間為晶片行業供應複雜及昂貴零件的公司，計劃去信告誡華府，不要將中國晶片製造商中芯國際(SMIC)(00981)列入貿易黑名單，憂慮有關舉動將對美國工業不利。美國商務部暫未回應。
由國際半導體產業協會(SEMI)代表的多間公司，已起草一封信件，計劃本周呈交商務部長羅斯(Wilbur Ross)。信中提到，美國將中芯國際列入黑名單，將損害美國的技術優勢，令美國公司更難向中芯國際供貨，憂慮此舉會助長美國貨供應不可靠的觀感，繼而打擊美方全球市場佔有率。它們促請商務部小心考慮，把中芯國際列入實體清單或對美國工業、經濟及國家安全造成即時及長遠不利影響。
英媒早前報道，特朗普政府正考慮將中芯國際列入貿易黑名單。其中一名消息人士提及，國防部正與其他部門合作，決定是否針對中芯國際採取行動，規定美國供應商要申請特別執照，才可向中芯國際供貨。
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