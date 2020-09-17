港股格局：郭家耀料短期難衝破兩萬五關
2020年09月17日 10:41
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局議息後一如預期維持息率不變，符合市場預期，並將維持近零利率政策至2023年，直至通脹回升。消息本利好市場氣氛，但隔晚美股升勢不繼，尤其是科技股出現明顯回吐，令市場憂慮科網股調整勢頭會否重現。港股方面，近期繼續好淡爭持，恒指維持在24,000至25,000點上落，新經濟股相對強勢，但傳統股份拖低大市，由於外圍有轉弱迹象，料短期難以衝破兩萬五關口。
新經濟股調整過後似乎再度轉強，對此郭認為，外圍科技股表現反覆，本港科技股升勢能否持續值得關注，但長線而言市場對相關股份仍有信心。尤其是阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)先後公布未來發展計劃，相信可支持盈利保持高速增長，若然股價跟隨外圍出現調整，可視為長線吸納機會，並以阿里巴巴及騰訊為收集主要對象。
郭家耀又指，比亞迪股份(01211)近日突破100元大關，一方面市場對其新推出的新能源汽車有一定憧憬，另外亦看好刀片電池除可自用外，同時有機會出口至其他地區，業務具規模效應。不過，其股價最近數個月累升已多，短線將進入超買，建議待回調至約90元水平再作中線吸納。
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