港股格局：郭家耀料短期難衝破兩萬五關

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局議息後一如預期維持息率不變，符合市場預期，並將維持近零利率政策至2023年，直至通脹回升。消息本利好市場氣氛，但隔晚美股升勢不繼，尤其是科技股出現明顯回吐，令市場憂慮科網股調整勢頭會否重現。港股方面，近期繼續好淡爭持，恒指維持在24,000至25,000點上落，新經濟股相對強勢，但傳統股份拖低大市，由於外圍有轉弱迹象，料短期難以衝破兩萬五關口。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020